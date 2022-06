Madhya Pradesh

सागर, 16 जून। न‍िकाय चुनाव में सागर से कांग्रेस की महापौर प्रत्‍याशी न‍िधि‍ सुनील जैन ने गुरुवार को रैली न‍िकालकर दलबल के साथ नामांकन जमा किया। सबसे अहम बात यह रही कि उनका पार्टी से जारी अध‍िकृत प्रत्‍याशी का मैंडेट भोपाल से सीधे सागर न‍िर्वाचन कार्यालय पहुंचाया गया, जहां ज‍िलाध्‍यक्ष रेखा चौधरी ने कार में बैठकर हस्‍ताक्षर किए, तब जाकर नामांकन जमा क‍िया गया। इधर भाजपा प्रत्‍याशी संभवत: शुक्रवार को नामांकन दाख‍िल करेंगी।

नगरीय न‍िकाय चुनाव में नामांकन जमा करने के ल‍िए बस दो द‍िन का समय बचा है। 18 जून शन‍िवार आख‍िरी दिन है। इधर कांग्रेस की महापौर प्रत्‍याशी न‍िध‍ि सुनील जैन ने शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली न‍िकालकर पूरे उत्‍साह के साथ ज‍िला न‍िर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन जमा क‍िया। इसके पूर्व भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से उनका अध‍िकृत प्रत्‍याशी का फॉर्म एबी-8-9 भोपाल से प्रदेश प्रवक्‍ता संदीप सबलोक लेकर आए थे। उस पर ज‍िलाध्‍यक्ष रेखा चौधरी के हस्‍ताक्षर होना थे। कलेक्‍टोरेट न‍िर्वाचन कार्यालय के बाहर उन्‍होंने कार में बैठकर मैंडेट पर हस्‍ताक्षर किए, उसे नामाकंन फॉर्म के साथ लगाया गया तब नामांकन जमा हो सका।

भाजपा प्रत्‍याशी संगीता त‍िवारी आज जमा करेंगी नामांकन

इधर भाजपा से महापौर प्रत्‍याशी संगीता डॉ सुशील त‍िवारी शुक्रवार को नामांकन फॉर्म जमा कर सकती हैं। हालांकि देर शाम तक प्रोग्राम तय नहीं हो पाया था। भाजपा संगठन पूरे दलबल के साथ पहुंचेगा। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे।

गुरुवार को 199 अभ्यर्थियों के फॉर्म जमा हुए

गुरुवार को महापौर पद के ल‍िए केवल एक फॉर्म जमा किया गया, वहीं पार्षद पद के ल‍िए कुल 75 फॉर्म जमा क‍िए गए हैं। इसमें 33 पुरुष एवं 42 मह‍िलाएं शाम‍िल हैं। शाम तक ज‍िले भर में कुल 199 नाम न‍िर्देशन पत्र जमा क‍िए गए। अभी तक नगर न‍िगम, नगर पाल‍िकाओं व नगर पर‍िषदों के ल‍िए कुल 315 नामांकन जमा हो चुके हैं।

