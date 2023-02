MODI सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश, CM Shivraj ने बताया राज्य कल्याण का बजट

आम बजट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है।

Madhya Pradesh

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। अबकी बार बजट के जरीए तमाम तरह की राहत आम जन को दी गई है। वहीं बजट पर अपनी राय रखते हुए प्रदेश के मुखिया यानि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे देश के हर क्षेत्र और हर राज्य के कल्याण का बजट बताया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि, यह गरीब, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ-साथ कमजोर वर्गों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए है।

