Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 17 जुलाई। सागर नगर न‍िगम में भाजपा का कब्‍जा बरकरार रहा। कांग्रेस ने न‍िकाय चुनाव में लंबे समय बाद कडी टक्‍कर दी, बावजूद इसके महापौर भाजपा के पाले में आया। भाजपा की महापौर प्रत्‍याशी संगीता डॉ सुशील त‍िवारी ने करीब 12 हजार 665 मतों से चुनाव जीत ल‍िया है, हालांकि जीत की अध‍िकृत घोषणा शाम तक होगी। सागर में लंबे समय बाद चुनाव में कांग्रेस का महौल और जनमत नजर आ रहा था, लेक‍िन नगरीय आवास एवं व‍िकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के चुनावी मैनेजमेंट और भाजपा की जमीनी स्‍तर तक प्‍लान‍िंग और मेहतन से वोट हास‍िल करने में पार्टी कामयाब रही।

बुंदेलखंड की एकमात्र सागर नगर निगम में एक बार फ‍िर भाजपा महापौर काब‍िज होंगी। आरक्षण के चलते सागर मेयर सीट सामान्‍य मह‍िला रही। भाजपा ने अपने करीबी डॉ सुशील त‍िवारी की पत्‍नी संगीता त‍िवारी पर भरोसा जताते हुए ट‍िकट द‍िया था। पूरा चुनाव अप्रत्‍यक्ष रुप से मंत्री भूपेंद्र सिंह लड रहे थे। दूसरी ओर भाजपा के नगर व‍िधायक की बहू व पूर्व विधायक सुनील जैन की पत्‍नी न‍िध‍ि जैन को कांग्रेस ने महापौर का ट‍िकट द‍िया था। आख‍िरी वक्‍त तक कांग्रेस ने माहौल बनाकर रखा था, लेक‍िन जीत का सेहरा बीजेपी की संगीता त‍िवारी को बंधा और वे न‍िकटम कांग्रेस प्रत्‍याशी न‍िध‍ि जैन को 12,665 वोट हराकर महापौर बनी हैं।

English summary

The BJP retained its hold in the Sagar Municipal Corporation. Congress gave a tough fight in the body elections after a long time, despite this the mayor came in the court of BJP. BJP's mayoral candidate Sangeeta Dr Sushil Tiwari has won the election by a margin of about 12 thousand 665 votes, although the official announcement of victory will be made by evening.