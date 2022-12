अजब-गजब: पहले श्यामलाल और अब मिमियाबाई के सिर पर उग रहे सींग

मप्र के पन्ना में बुजुर्ग मिमिया बाई मोहल्ले व जान—पहचान वालों के लिए अजूबा बन गई हैं, उनके सिर पर दो सींग उग रहे हैं, करीब 3 साल से सिर पर धीरे—धीरे सींगनुमा दो उभार निकल रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं...

अजब-गजब: किस्से-कहानियों में हमने यूनिकॉर्न यानी सींग वाले घोड़े और इंग्लिश फिल्म हेलबॉय में सिर पर दो सींग वाला एक पात्र देखा था... लेकिन क्या असल जिंदगी में किसी इंसान के सिर पर सींग हो सकते हैं! सागर जिले में ऐसे मामले सामने आए हैं। हाल फिलहाल पन्ना जिले के अजयगढ़ में एक 60 साल की महिला के सिर पर सींगनुमा उभार निकल रहे हैं। बता दें कि चार साल पहले सागर जिले के रहली के 74 साल के व्यक्ति के सिर पर सींग निकल आया था, जिसे आपरेशन कर निकाला गया था। मेडिकल साइंस में इसे सेबेसियस हॉर्न नाम दिया गया है।

