इंटरनेशनल कूडोः पड़ोसी देशों को चित्त कर सागर के बच्चे झटक लाए 84 मेडल

Akshay Kumar इंटरनेशनल कूडो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता और फेडरेशन कप प्रतियोगिताओं में सागर के बच्चों से पड़ोसी मुल्कों सहित कई प्रदेशों के खिलाड़ियों को चित्त कर 36 गोल्ड मेडल सहित 84 मेडल पर कब्जा जमाया । खुद अक्षय कुमार ने इन बच्चों को उत्साहवर्धन कर गोल्ड मैडल प्रदान किए हैं।

Sagar के 51 बच्चों सहित मप्र के कूड़ों खिलाड़ियों की दीपावली फिल्मस्टार अक्षय कुमार के नाम रही। दरअसल गुजरात के बरदोली सूरत में 14 वीं अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें श्रीलंका, म्यांमार सहित एशिया के आधा दर्जन देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। यहीं पर 13वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता, थर्ड फेडरेशन कप कूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें सागर जिले से 51 बच्चों ने बतौर कूड़ो खिलाड़ी शिरकत की थी। प्रतियोगिता के दौरान अक्षय कुमार खुद आयोजन में शामिल हुए और बच्चों को संबोधित किया, उनको पुरस्कार, मेडल बांटे, उनके साथ समय गुजारा।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली बारदोली सूरत गुजरात मे 13वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता, तीसरी फेडरेशन कप एवं 14वीं अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो प्रतियोगिता का आयोजन बीते दिनों किया गया था। प्रतियोगिताओं का आयोजन कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया के चेयरमैन फ़िल्म कलाकार अक्षय कुमार ने बारदोली में आकर कूडो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर फेडरेशन के प्रेसिडेंट हंशी मेहुल वोरा, जनरल सेक्रेटरी विस्पी खराड़ी, कोषाध्यक्ष जैस्मिन मकवाना एवं जॉइंट सेक्रेटरी डॉण् ऐजाज़ खान एवं फेडरेशन के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश कूडो टीम के 105 खिलाड़ियों सहित 111 सदस्यों की टीम ने मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन के प्रेजिडेंट डॉ. मोहम्मद ऐजाज़ खान के नेतृत्व में भाग लिया। हरिकांत तिवारी एवं शुभम राठौर मध्य प्रदेश टीम के कोच थे।

51 खिलाड़ियों ने तीनों प्रतियोगिताओं में मैडल की झड़ी लगा दी

एमपी कूडो फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ. एजाज खान ने बताया कि टीम में सागर के 51 खिलाड़ी शामिल थे। जिन्होंने 13वी. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक एवं 11 कांस्य पदक जीते। तीसरी कूडो फेडरेशन कप में सागर के कूडो खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 7 रजत एवं 7 कांस्य पदक जीते वही अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो प्रतितियोगिता में 12 स्वर्ण, 7 रजत एवं 9 काँस्य पदक जीते। सागर के 7 खिलाड़ियों मोहम्मद सोहेल खान, शैलेन्द्र कुर्मी, सौरभ सिंह, प्रियंका इक्का, नायाब अली, गीतिका पटेल, वैष्णवी सिंह ने तीनों प्रतियोगिताओ में स्वर्ण पदक जीता।

यह खिलाड़ी रहे स्वर्ण पदक विजेता

कूडो प्रतियोगिता में फातिमा शेख, हर्षिता तिवारी, अनिकेत यादव, शैलेन्द्र कुर्मी, गौतम सिंह, सौरभ सिंह, प्रियंका इक्का, अक्षय विश्वकर्मा, अमनजीत सिंघा, नायाब अली, वैष्णवी ठाकुर, शदफ़ खान, आभ्या पुरोहित, उत्कर्ष पटेल, गीतिका पटेल, संचित जैन, सोहेल खान, संबोधि नायक ने स्वर्ण जीते हैं।

