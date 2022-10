Agniveer Bharti Rally: युवा मिट्टी के कच्चे ट्रेक पर दौड़कर देंगे अग्निपरीक्षा

Madhya Pradesh

सागर, 3 अक्टूबर। मप्र के सागर में आर्मी में भर्ती के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज व पहाड़ी पर व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आखिरी दौर की तैयारियां चल रही हैं। 6 से 16 अक्टूबर तक यहां अग्निवरी बनने के लिए सागर, ग्वालियर व चंबल संभाग के करीब 73 हजार युवक शामिल होंगें। व्यवस्थाएं पुख्ता रहें और कोई गड़बड़ न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, रेलवे, स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं।

भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को भर्ती करने के लिए सागर में भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना के ग्वालियर मुख्यालय के अधिकारियों की देखरेख व कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक तरुण नायक के नेतृत्व में रैली के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर और पहाड़ी पर इसके लिए लंबा-चौड़ा ट्रेक बनाया गया है। दोनों तरफ से बेरीकेटिंग की गई है। जेसीबी और डंपर, रोलर से यहां कई किलोमीटर लंबा ट्रेक लगभग तैयार हो गया है। यहां पर मेस, आवास, हॉस्पिटल, बसों को खड़े करने के लिए पार्किग, भर्ती के लिए आने वाले युवाओं की सुविधा, सामान रखने, भर्ती रैली में शामिल होने के लिए मेडिकल चैकअप, डॉक्युमेंट जांच केंद्र, सेना की सारी प्रोसेस को लेकर अलग-अलग स्तर पर व्यवस्था की जा रही है।

एनर्जी टॉनिक, इंजेक्शन, दवाएं खाकर आए तो बाहर होंगे

पूर्व में सेना भर्ती रैली के दौरान युवाओं द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली में एनर्जी व स्टेमना बढ़ाने वाली दवाओं के सेवन करके आने की बातें सामने आई थी। इसको लेकर सेना ने विशेष रुप से निर्देश जारी किए हैं। जो भी युवा इस तरह की दवाओं के सेवन में लिप्त पाए गए तो उन्हें सेना में किसी भी स्तर पर भर्ती के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके अलावा दस्तावेजों में किसकी भी तरह की छेड़खानी या जन्म तारीख को लेकर दस्तावेज में गड़बड़ी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी कराई जाएगी। इस आशय की सूचना कुछ दिनों पहले ही जिला प्रशासन के माध्यम से जारी की जा चुकी है।

Agniveer Army Recruitment Rally will be organized in Sagar, MP from 6th to 16th October. About 73 thousand youths from 14 districts of Gwalior, Chambal region including Sagar division will participate in this recruitment rally. All the departments including Army, District Administration, Police have almost completed the preparations for the recruitment rally in the Engineering College campus located at Baheria.