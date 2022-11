मुकेश तिवारी ने ‘जगीरा डाकू’ बनने 45 दिन नहाया नहीं था, दो साल कोई काम नहीं मिला

Madhya Pradesh

Actor Mukesh Tiwari चाइना गेट फिल्म के जगीरा डाकू का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश तिवारी ने उस किरदार को इतना जीवंत किया था, शूटिंग के दौरान 45 दिन तक उन्होंने नहाया नहीं था, उनके शरीर से बदबू आने लगी थी। शूटिंग के दौरान उनका घोड़ा गोली की आवाज से बिदक गया था, गिरने के कारण उन्हें चोट भी आई थी। मुकेश तिवारी ने बताया कि जगीरा डाकू का किरदार निभाने के बाद एक-दो साल तक उनके पास फिल्मों में काम नहीं मिला। लोग समझ नहीं पाते थे कि मुकेश तिवारी कैसा है! जो जगीरा था, या मैं। यह बात मुकेश तिवारी ने अपने गृहनगर सागर में डॉ. हरीसिंह गौर विवि के स्वर्णजयंती सभागार में छात्र संवाद के दौरान बताई। उन्होंने चाइनागेट फिल्म के जगीरा डाकू का फेमस डॉयलाग भी मंच से सुनाया।



