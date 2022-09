लखनऊ में सपा का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, अखिलेश यादव ने विधानसभा तक किया पैदल मार्च

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ, 19 सितंबर: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। संयुक्त सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) पीयूष मोर्डिया ने कहा कि उन्होंने अनुमति नहीं ली थी। फिर भी, उन्हें एक निर्दिष्ट मार्ग सौंपा गया था, जिससे यातायात की भीड़ नहीं होती। उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। हमारे पास उन्हें यहां रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि वे निर्धारित मार्ग लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसे मार्च का नाम देकर विरोध प्रदर्शन कर रही है वो जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर उन्हें जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्यवाही का हिस्सा बने। सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav and other leaders & workers of the party begin their march to the State Assembly, from their party office, against the State Government. pic.twitter.com/moAM7ztXhW