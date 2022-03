ग्रेटर नोएडा में दंपति ने बीच सड़क पर विकलांग शख्स को डंडों से पीटा, वीडियो आया सामने

Lucknow

लखनऊ, 29 मार्च। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर आपकी रूप कांप उठेगी। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर का है, जिसमें एक पति-पत्नी एक विकलांग शख्स को बीच सड़क पर लाठी-डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस शख्स को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इस दौरान कई वाहन और कई व्यक्ति आस-पास से गुजरते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई इस घटना का विरोध करे।

A specially abled man on a scooter being mercilessly flogged with stick by two miscreants at #Jewar, #Noida, #UttarPradesh. His Scooty also damaged.

Are they human? How can someone beat a person with limited ability like this? Disgusting...@Uppolice Kindly look into it! pic.twitter.com/9xCgSPklYK