सीएम योगी बोले- 2017 से पहले 'अब्बा जान' कहने वाले ही हजम कर जाते थे राशन

Kushinagar

oi-Vinay Saxena

कुशीनगर/संतकबीरनगर, 12 सितंबर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कुशीनगर और संतकबीरनगर में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बिना नाम लिए पूर्व की सपा सरकार और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज गरीबों को राशन मिल रहा है, ये राशन क्या 2017 के पहले भी मिलता था? 2017 के पहले राशन नहीं मिलता, क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। आज इन गरीबों का राशन कोई हजम नहीं कर सकता। अगर हजम करेगा तो वो जेल जाएगा।

कुशीनगर, संतकबीर नगर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी ने कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज और 310.44 करोड़ की अन्य 96 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 14.17 करोड़ की 11 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, "आज हम कुशीनगर में लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ है।" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतकबीर नगर में 126 करोड़ की लागत से निर्मित जिला कारागार का लोकार्पण व 119 करोड़ की अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

#WATCH | Under PM Modi leadership, there is no place for appeasement politics....Before 2017 was everyone able to get ration?....Earlier only those who used to say 'Abba Jaan' were digesting the ration: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Kushinagar pic.twitter.com/CPr6IMbwry