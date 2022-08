पत्नी कल्पना को अपनी हमजोली कहते हैं हेमंत सोरेन, Rose Day वाले दिन की थी शादी

Jharkhand

oi-Ankur Sharma

रांची, 26 अगस्त। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है, ऐसे में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसको लेकर माथा-पच्ची शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में भी बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव वाला फार्मूला लागू हो सकता है। ऐसी सुगबुगाहट है कि जिस तरह से लालू ने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया था, ठीक उसी तरह से सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी राज्य की सीएम बन सकती हैं।

English summary

Kalpana Soren likely to replace Hemant Soren as CM of Jharkhand. CM Hemant Soren calls wife Kalpana as his Hamjoli, was married on Rose Day, Read Unknown Facts about it.