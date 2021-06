My Covid Story: 'इन लक्षणों में बरतें सावधानी तो नहीं जाना पड़ेगा अस्पताल'

Jaunpur

जौनपुर, 08 जून (डॉ. मनोज मिश्र अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विवि)। बात अप्रैल महीने की है, जब मेरा पूरा परिवार कोरोना जैसे अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली वायरस से जूझ रहा था। वो 15 दिन, मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत कष्टकारी रहे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक साथ परिवार के चार सदस्य यदि कोरोना की चपेट में हों तो व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी?, मेरी मां,बड़े भाई साहब, भाभी जी और श्रीमती जी सभी एक साथ एक- एक दिन के अंतराल पर कोरोना पॉजिटिव हो गए। बचा था तो मैं और मेरा बेटा । मेरे सामने सबके इलाज की चुनौती के साथ यह डर भी था कि मैं और बेटा भी साथ में कहीं संक्रमित न हों जाएं। राहत की बात यह रही कि विघ्न विनाशक प्रभु श्री गणेश जी की कृपा,त्वरित उपचार, सक्रिय देखभाल और आप सबकी शुभकामनाओं के चलते घर मे सभी लोग होम आइसोलेशन में ही अब ठीक हो गए हैं। अस्पताल जाने की नौबत नही आई।

English summary

Corona Success story :Dr. Manoj Mishra From Jaunpur Said always stay positive with your thinking and never lose Hope, here is his Story, Please Have a look.