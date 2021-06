पुलवामा: घर में घुसकर आतंकियों ने बरसाईं गोलियां, SPO और उनकी पत्नी की मौत, बेटी गंभीर

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, जून 28: जम्मू-कश्मीर में आतंकी एक के बाद एक हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार सुबह आतंकवादियों के ड्रोन हमले के बाद पुलवामा जिले के हरिपरिगाम गांव में एक बार फिर दहशतगर्दों की नापाक करतूत सामने आई है। आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पूर्व एसपीओ की पत्नी और बेटी पर भी गोलियां बरसाईं।

जानकारी के मुताबिक अवंतीपोरा के हरिपरिगाम के एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस आतंकी घटना में उन्हें अपनी पत्नी और बेटी के साथ गंभीर चोटें आई हैं। गोली लगने के कारण अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं घायल बेटी और पत्नी को हमले के तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, बेटी की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

Terrorists barged into the house of SPO Fayaz Ahmad of Hariparigam, Awantipora & fired indiscriminately. In this terror incident, he along with his wife & daughter received critical injuries. Ahmad succumbed to his injuries. Area cordoned off. Search going on: Kashmir Zone Police