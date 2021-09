उरी: भारतीय जवानों ने पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे आतंकी को किया ढेर, एक गिरफ्तार

Jammu And Kashmir

श्रीनगर, 28 सितंबर। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को हमारे सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया, जबकि दूसरे आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में दो आतंकवादियों पर सेना द्वारा सफल कार्रवाई की गई है। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ की जा रही है। पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकवादी हाल ही में 18-19 सितंबर से चल रही घुसपैठ की कोशिश का हिस्सा था।

सूत्रों ने बताया है कि सेना पिछले दो दिनों में तीन अलग-अलग स्थानों पर घुसपैठियों पर कार्रवाई करने में सफल रही है। माना जा रहा है कि मुठभेड़ में अब तक एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया है जबकि सेना अन्य की तलाश कर रही है। इस बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास उरी सेक्टर में सेना और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी के दौरान चार जवान गोली लगने से घायल हो गए। सेना ने शनिवार को उरी सेक्टर में एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए घुसपैठ रोधी अभियान शुरू किया था।

One terrorist neutralised by Indian Army in the Uri sector, Jammu and Kashmir, while another surrendered before the troops during the operation: Sources