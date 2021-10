मकवाल बॉर्डर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जवानो से की मुलाकात, स्थानीय के घर पहुंच पी चाय

Jammu And Kashmir

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन यानी रविवार को उन्होंने जम्मू में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद वे मकवाल बॉर्डर में अग्रिम इलाकों का दौरा करने गए। यहां उन्होंने जवानों से भी बातचीत की। इसके अलावा अमित शाह ने स्थानीय लोगों के साथ भी संवाद किया। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।

मकवाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे इलाके का दौरा किया। बॉर्डर के मौजूदा हालातों को लेकर उन्होंने जवानों और बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा अमित शाह ने लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। उन्होंने एक शख्स के घर पर रुककर चाय भी पी। इस दौरान अमित शाह ने एक स्थानीय निवासी के साथ अपनी पर्सनल नंबर लिया और उन्हें अपनी नंबर भी दिया।

अमित शाह के दौरे को लेकर बीएसएफ एडीजी (पश्चिमी कमान) एनएस जाम्वाल ने कहा कि, हमारे लिए गर्व की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीएसएफ पोस्ट का दौरा किया और जवानों से बातचीत की। उन्होंने हमारी ब्रीफिंग सुनी। हमने उन्हें सीमा संबंधी सभी मुद्दों के बारे में बताया, उन्होंने सीमा प्रभुत्व पर खुशी व्यक्त की। यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि गृह मंत्री ने हमारे जवानों के साथ बातचीत की और उनके मुद्दों को सुना। इसका जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे उनका मनोबल बढ़ता है।

उन्होंने कहा कि, उन्होंने (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) आश्वासन दिया है कि सुरंगों और ड्रोन के हमारे मुद्दों को संबोधित किया जा रहा है और इसे जल्द ही हल किया जाएगा। इससे पहले भगवती नगर मैदान में अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की शांति में खलल डालने के तमाम तरह की साजिशें चल रही हैं। वह प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि यह साजिशें न तो कामयाब होंगी और न ही सफल होने दी जाएंगी। प्रदेश का युवा विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, दहशतगर्द उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।

#WATCH | J&K: Union Home Minister Amit Shah takes the contact number of a local resident of Makwal border in Jammu, shares his own and tells him that the man can contact him whenever he needs.

The Home Minister visited the forward areas of Makwal border today. pic.twitter.com/KJnI9zEsSD