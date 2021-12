श्रीनगर आतंकी हमले में बड़ा अपडेट, जवानों की बस नहीं थी बुलेट प्रूफ, ना ही पास में थे हथियार

Jammu And Kashmir

श्रीनगर, 13 दिसंबर: घाटी में लगातार आतंकियों को खत्म करने का सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने सोमवार को बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। आर-पार की लड़ाई में मुंह की खाने के बाद अब दहशतगर्दों ने छुपकर हमला किया है। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में जेवान के पास एक पुलिस वाहन पर आतंकियों ने अंधाधुंद फायरिंग कर दी। आतंकियों ने शाम को सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस आतंकी हमले में 12 जवान घायल हुए है, जबकि दो जवानों के शहीद होने की खबर है।

कश्मीर जोन पुलिस ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी घायल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल पुलिसकर्मियों में एक एएसआई और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शहीद हो गया। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक जिस बस में सभी जवान सवार थे, वो गाड़ी बुलेटप्रूफ नहीं थी और यह भी बताया जा रहा है कि उनके पास हथियार भी नहीं थे।

J&K: Viral pictures from the spot of Srinagar terrorist attack emerge. Source of the pictures is unknown, however, confirmed by Police Sources.

One ASI & a Selection Grade Constable have succumbed to their injuries in the attack. pic.twitter.com/CHYimL95wD