J&K डोडा: मस्जिद में भड़काऊ भाषण के बाद तनाव, केंद्रीय मंत्री ने दोनों समुदायों से की ये अपील

जम्मू, 10 जून: जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में सांप्रदायिक तनाव फैलने के बाद एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। फ्लैग मार्च करने के लिए सेना बुलाई गई है। भद्रवाह में गुरुवार शाम को एक मस्जिद में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के बाद तनाव का माहौल है। पुलिस ने इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया है। जिला प्रशासन ने कहा कि माहौल ना बिगड़े, इसलिए हमने कर्फ्यू लगा दिया है और किश्तवाड़ जिले में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने की दोनों समुदायों के प्रमुखों से ये अपील

केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से भाजपा सांसद डॉ जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा, ''कल भद्रवाह में जो अप्रिय स्थिति पैदा हुई, उससे मैं बहुत आहत हूं। मैं नम्रतापूर्वक दोनों समुदायों के बुजुर्गों और प्रमुखों से पारंपरिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक साथ बैठने की अपील करता हूं। भद्रवाह हमेशा से खूबसूरत शहर रहा है और इसको ऐसे ही बनाए रखिए।''

वहीं अपने एक अन्य ट्वीट में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, ''इस बीच डोडा के डीसी विकास शर्मा और मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार के लगातार संपर्क में हूं। डीसी डोडा और एसएसपी डोडा वर्तमान में भद्रवाह में डेरा डाले हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।''

I am deeply disturbed by the unpleasant situation that developed in #Bhaderwah yesterday. I humbly appeal to the elders and the heads of the two communities to sit together to maintain the traditional harmony for which the beautiful town of Bhaderwah has always been

