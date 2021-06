श्रीनगर: नौगाम में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़, 2 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, जून 16: कश्मीर में आमने सामने की लड़ाई में मुंह की खाने के बाद अब आतंकी घाटी में छिपकर वार कर रहे हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मंगलवार (15 जून) की देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक एननकाउंटर एरिया में कम से कम दो आतंकियों को सुरक्षाबलों ने फंसा लिया है।

दरअसल, श्रीनगर के नौगाम के वगूरा इलाके में बुधवार को आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त टीम ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट के बाद वगूरा नौगाम इलाके को घेरा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

Encounter breaks out between security forces & terrorists in Naugam area of Srinagar. Two terrorists are trapped at the encounter site. Further details shall follow: Kashmir Zone Police