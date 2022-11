Congress ही दे सकती है भाजपा को चुनौती, चाहता हूं गुजरात-हिमाचल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे पार्टी : आजाद

Jammu And Kashmir

Congress Secularism के मुद्दे पर हमेशा सुर्खियों में रहती है। कांग्रेस से अलग हो चुके दिग्गज गुलाम नबी आजाद ने कहा, "भले ही मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं, लेकिन मैं उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं था।"

गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की भूमिका पर आजाद ने कहा कि आप सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आधारित पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP पंजाब को कुशलता से नहीं चला सकती। ऐसे में केवल कांग्रेस है जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को चुनौती दे सकती है।

जम्मू-कश्मीर में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए आजाद ने कहा, कांग्रेस समावेशी नीति पर आधारित पार्टी है। इसलिए केवल कांग्रेस ही गुजरात और हिमाचल में भाजपा को चैलेंज कर सकती है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलग होने के मुद्दे पर कहा कि पार्टी से अलग होने का कारण पार्टी का सिस्टम कमजोर होना था।

उन्होंने भाजपा को चुनौती देने वाली पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में कहा, मैं अब भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा करने में सक्षम नहीं है।

English summary

AAP is merely a party of UT Delhi. They can't run Punjab efficiently, only Congress can challenge BJP in Gujarat & Himachal Pradesh as they have an inclusive policy said Ghulam Nabi Azad.