जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग में स्कीइंग करने गया विदेशी पर्यटक हुआ लापता, बारामूला पुलिस ने किया रेस्क्यू

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

Baramulla Police rescued Norway tourist: जम्मू-कश्मीर की बारामूला पुलिस ने शनिवार को एक विदेशी पर्यटक का सुरक्षित रेस्क्यू किया। नार्वे से आए ओयविंद आमोट सुबह गुलमर्ग आए थे और स्कीइंग (skiing) करने गए थे, लेकिन ट्रैक खो गए और खार नाला के जंगलों में गुम हो गए।

सर्चिंग के लिए दो रेस्क्यू टीमें बनाई

जिसके बाद विदेश नागरिक के लापत होने की सूचना के बाद पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों सहित दो रेस्क्यू टीमों का गठन किया गया, जो खोए हुए पर्यटक का पता लगाने के लिए अलग-अलग दिशाओं में चले गए। जिसके बाद टीम आखिरकार उस इलाके में पहुंचीं, जहां से विदेशी को सकुशल बचाया गया।

Baramulla Police today rescued a foreign tourist namely Oeyvind Aamot of Norway, who arrived in Gulmarg in the morning and went for skiing, while on return he lost his track and got stuck in Khar Nallah forests Drung: Jammu and Kashmir Police pic.twitter.com/mBsfL8vN5L