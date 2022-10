जम्मू-कश्मीर में PDP-NC के कुछ नेता होंगे BJP में शामिल ? आरक्षण पर अमित शाह के बयान से बढ़ी संभावना

Jammu And Kashmir

जम्मू, 4 अक्टूबर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में आदिवासियों के आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल-370 के रहते यह संभव नहीं था। गौरतलब है कि नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के कुछ नेताओं की यही शर्त थी कि यदि बीजेपी सरकार पहाड़ी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करती है तो वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश में गैर-कश्मीरी भाषी पहाड़ी समाज का पीर पंजाल इलाके में अच्छा-खासा प्रभाव है और भाजपा सरकार यदि उन्हें एसटी का दर्जा देती है तो उसे इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, गुज्जर और बकरवाल समाज ऐसी किसी भी कोशिश का उतना ही ज्यादा विरोध भी कर रहे हैं।

Jammu and Kashmir:Amit Shah has talked about giving reservation to tribals. Pahari society is happy, which is demanding ST status. If this happens, some leaders of PDP and NC may join BJP