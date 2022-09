कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर काउंटडाउन शुरू, क्या अशोक गहलोत ही होंगे अगले अध्यक्ष, जानिए वजह

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर, 4 सितम्बर। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ महारैली के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पार्टी के अधिकांश नेता राहुल गांधी को फिर से कमान संभालने का दबाव बनाए हुए हैं। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद बदले हालात में पार्टी नेताओं का मानना है कि गांधी परिवार को ही कमान संभालनी चाहिए। लेकिन अभी तक राहुल के इनकार के बीच कई तरह के विकल्पों पर पार्टी के अंदरखाने में मंथन चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा संभावना सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाए रखने का हो सकता है। अगर सोनिया और राहुल तैयार नहीं हुए तो फिर गहलोत ही पार्टी की कमान संभालने वाला सबसे मजबूत चेहरा माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही पार्टी के सामने राजस्थान जैसे राज्य को बचाना भी बड़ी चुनौती है।

English summary

Countdown begins for the post of national president in Congress, will Ashok Gehlot be the next president, know the reason