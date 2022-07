कौन है खूंखार ‘सुंदरी’ कार्तिक? ट्रेनिंग देने के लिए हाईकोर्ट को देना पड़ा आदेश

Jabalpur

जबलपुर, 14 जुलाई: 'सुंदरी' खूबसूरत दिखने वाली कोई महिला नहीं, बल्कि बेजुबान बाघिन है। कई जंगलों से नाता रख चुकी 'बाघिन सुंदरी' को मप्र के कान्हा नेशनल पार्क के बाड़े में रखा गया था। खूंखार हो चुकी बाघिन को एमपी हाईकोर्ट के एक ऑर्डर पर उसे दो साल ट्रेंड किया गया। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइड लाइन के तहत कान्हा से भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भेजा गया है। बताया गया कि कान्हा पार्क के बाड़े में इस बाघिन को उड़ीसा के सतकोसिया से लाया गया था।

English summary

Who is this dreaded 'sundari' who fainted before sending, instructions to be given by High Court to trend