डॉक्टर अब हड्डी जोड़ने का नहीं करेंगे काम, कांग्रेसी महापौर खा जाएंगे गरीब का घर, जानिए किसने और क्यों बोला ऐसा

जबलपुर, 03 जुलाई: एमपी के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी-कांग्रेस दोनों दलों के लिए नगर-सत्ता की कुर्सी हासिल करना नाक का सवाल बन गई है। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दिग्गज पूरा दम-ख़म लगाए हुए। भाजपा के पक्ष में प्रचार के लिए जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर व्यंग्य किया और कहा कि उनकी हालत 'गाड़ी खाय हिचकोले, हड्डा पसरा डोले...' की तरह है।

जबलपुर में भाजपा से महापौर प्रत्याशी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. जितेन्द्र जामदार अब हड्डी नहीं जोड़ेंगे। वह अब शहर विकास का इलाज करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभाओं में कही। सीएम बोले कि प्रदेश और नगर निगम जब कांग्रेस की सत्ता रही, उस दौरान जनता को क्या हासिल हुआ? जितने भी दिन कांग्रेस के हाथ प्रदेश की बागडोर आई तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कन्या दान योजना के लिए हितग्राहियों को फूटी कौड़ी तक नहीं दी। आलम यह रहा कि शादी करने वाली बेटियों के बाल-बच्चे तक हो गए। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विकास से कोई लेना-देना नही है। सिर्फ झूठे वादों और बरगलाने की राजनीति कर इस पार्टी के नेता जनता को छलना चाहते। इसलिए अब फैसला जनता जनार्दन के हाथ है।

गरीब घर तक खा जाए कांग्रेस के महापौर !

चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेसी प्रत्याशियों को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता के बीच, जनता के लिए समर्पित चेहरे सिर्फ भाजपा में ही है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों का सीएम जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां से बिल्डर चुनाव लड़ रहे है। स्थिति यह है कि यदि कांग्रेस के महापौर यदि बन गए तो वह गरीब का घर तक खां जाएंगे। जब-जब कांग्रेस की सरकार आई है तब-तब आतंक ही आया है। कुशल नेतृत्व के साथ शहर का समग्र विकास करने सीएम ने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की।

