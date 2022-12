चीन में कोरोना से बेकाबू हालात पर पहली बार बोले शी जिनपिंग, 'देशभक्ति' का हवाला देकर कही ये बात

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार अपने देश में कोविड महामारी के भयानक रूप पर अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों से लोगों की जान बचाने का अभियान चलाने को कहा है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना से देश की हालात पर पहली बार मुंह खोला है। इस समय चीन कोविड की भयावह लहर झेल रहा है और तीन साल में इस महामारी के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कई सारे शोध हुए हैं, जिसमें वहां करोड़ों लोगों के संक्रमित होने और 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। चीन की हालात को देखते हुए दुनिया भर से उसे मदद की पेशकश की जा रही है और कई अंतरराष्ट्रीय सप्लाई वहां पहुंचने भी लगी हैं। अभी तक इस मसले पर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सार्वजनिक तौर से कुछ भी कहने से परहेज किया था, लेकिन अब जाकर हालात से निपटने के लिए देशभक्ति का वास्ता दिया है।

