तालिबान पर हमला करने वाला है चीन? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सैनिकों को दिया बड़ा आदेश

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 01: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, लिहाजा चीन की सेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये बयान इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते तालिबानी नेताओं ने बीजिंग का दौरा किया था, जिसमें तालिबान और चीन के कई कई अहम समझौते किए गये हैं, ऐसे में चीनी राष्ट्रपति का नया बयान अफगानिस्तान को लेकर चीन के डबल गेम की तरफ इशारा करता है। माना जा रहा है कि एक तरह चीन तालिबान पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान को काफी ज्यादा प्रेशर में डालकर अब चीन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है।

अफगानिस्तान के दुर्लभ 'खजाने' पर ड्रैगन की काली नजर, हड़पने के लिए शी जिनपिंग ने बनाया प्लान

English summary

The President of China has said that the Taliban may rule in Afghanistan, so the Chinese army should be ready for conflict.