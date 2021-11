शी जिनपिंग को किया गया चीन का 'कर्णधार' नियुक्त, कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में सभी कांटे हटाए गये

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, नवंबर 12: चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में शी जिनपिंग को देश का 'महाराजाधिराज' नियुक्त किया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया है कि, राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश के "अग्रणी" हैं, जिनका "मूल नेतृत्व" चीन के कायाकल्प के लिए महत्वपूर्ण है।

English summary

In the meeting of the Communist Party, Xi Jinping has been appointed as the 'Captain' of China. Know how Xi Jinping became the Maharaja of modern China?