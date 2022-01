सऊदी अरब में महिलाओं के नये अवतार को देख दुनिया दंग, पहली बार ऊंट प्रतियोगिता में दिखाया जलवा

International

oi-Abhijat Shekhar

रियाद, जनवरी 11: सऊदी अरब काफी तेजी से क्राउन प्रिंस के मिशन-2030 की तरफ बढ़ रहा है और देश को मजहबी कट्टरपंथ से तेजी से निकाल रहा है। सऊदी अरब महिलाओं के प्रति अपनी कट्टरपंथी और रूढ़िवादी सोच को लगातार बदल रहा है और देश की नई छवि दुनिया के सामने पेश कर रहा है। सऊदी अरब से ऊंटों के मेले से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं हैं, जो सऊदी अरब की बदलती सोच की तस्दीक कर रहा है।

English summary

For the first time, the world has seen a new avatar of women from Saudi Arabia, when for the first time women have participated in the camel fair in the desert.