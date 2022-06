भारत में स्थापित हुआ विश्व का पहला लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप, NASA को टक्कर! जानिए कैसे करेगा काम?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 04: अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक कदम रखते हुए भारत ने विश्व का पहला लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप नैनीताल में स्थापित कर दिया है और इसके साथ ही चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का इकलौता देश हो गया है, जिसने लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप लगा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के नैनीताल स्थिति देवस्थल ऑर्ब्जेवेट्री में एक पहाड़ी पर 2450 मीटर की ऊंचाई पर लगाया है।

English summary

The world's first liquid-mirror telescope has been installed in India. Know what is its specialty and how will it work?