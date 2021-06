साकार हुआ हवा में फॉर्मूला वन रेस का सपना, विश्व में पहली बार फ्लाइंग कार ने आकाश में भड़ी उड़ान

International

oi-Abhijat Shekhar

सिडनी, जून 18: फॉर्मूला-वन कार रेस...रोमांच और रफ्तार का अद्भुत संगम...जब जमीन पर कई सौ किलोमीटर की रफ्तार से भागती कारें आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ा देती हैं, वो रेस अब और भी रोमांचक होने वाला है। विश्व में अब आसमानों के बीच कार का रेस होगा...। जमीन से ऊपर कारें भागेंगी और आप अपनी आंखों के सामने उस नजारे को देखेंगे, जो शायद किसी काल्पनिक फिल्मों में देखी होगी या फिर जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। विश्व में पहली बार फॉर्मूला वन रेस आसमान में होने का काल्पनिक ख्वाब सच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में उड़ने वाली कार ने अपनी उड़ान कामयाबी के साथ पूरी कर ली है।

Euro 2020: फ्रांस-जर्मनी में चल रहा था फुटबॉल मैच, अचानक बीच स्टेडियम में गिरा पैराग्लाइडर, देखें वीडियो

English summary

For the first time in the world, the trial of a flying car in the air has been successful. Later this year there will now be a Formula One race in the skies.