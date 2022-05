आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को मिलेगी बड़ी राहत, यहां से मिलेगी 70 करोड़ डॉलर की मदद

International

Sanjay Kumar Jha

कोलंबो, 30 मईः विश्व बैंक ने गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका को 70 करोड़ डॉलर की राशि जारी करने की योजना बना रहा है। मौजूदा कर्जों को ही नए मद में आवंटित करने से श्रीलंका को फौरी राहत मिलने की उम्मीद है। ये एक ऐसा कदम है जो एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे श्रीलंका को राहत पहुंचाएगा। श्रीलंका लगभग दीवालिया हो चुका है और उसके पास भोजन, ईंधन, दवा और रसोई गैस जैसी आवश्यक चीजों की भारी कमी है। महीनों से सीमित स्टॉक खरीदने के लिए नागरिकों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है।

English summary

The World Bank is planning to disburse USD 700 million to crisis-ridden Sri Lanka by re-purposing its existing loans, a move that will help the island nation grappling with an unprecedented economic crisis and much-needed breathing space till a bailout package with the IMF is worked out