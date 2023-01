आर्थिक मंदी की तरफ दुनिया, चीन-US का बुरा हाल.. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में रॉकेट की रफ्तार से भारत का विकास

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, कि विश्व की ए़डवांस अर्थव्यवस्थाओं के विकास दर में भी भारी कमी देखी जाएगी 2022 में ग्रोथ रेट 2.5 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 0.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

World Bank Report On India: वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट में साल 2023 के लिए चिंताजनक रिपोर्ट जारी की गई है और आशंका जताई गई है, कि दुनिया के ज्यादातर देशों के विकास की रफ्तार धीमी रहेगी। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में संभावना जताई गई है, कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आया एक नया झटका, पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की चपेट में धकेल देगा। लेकिन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत को लेकर बड़ी संभावनाएं जताई गई हैं और कहा गया है, कि भले ही वैश्विक विकास दर की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट लगातार बढ़ता रहेगा।

'एक नया झटका और आर्थिक मंदी में फंस जाएगी दुनिया', World Bank की चेतावनी से बढ़ी टेंशन

