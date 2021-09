क्या अगले 6 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा कोराना वायरस? जानिए एक्सपर्ट्स को किन बातों की है चिंता

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 15: जिन लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि कोरोना वायरस जितनी तेजी से आया है, उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगा, उन लोगों के लिए थोड़ी बुरी खबर है। महामारी विशेषज्ञों ने कहा है कि अभी तक दुनिया ने जिन हालातों का सामना किया है, अभी लंबे अर्से तक उन्हीं हालातों का सामना करना पड़ेगा और लोगों को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी तक दुनिया ने जिन हालातों का सामना किया है, जिसमें कोरोना वायरस के नये नये वेरिएंट्स का आना, शैक्षणिक संस्थानों का बंद होगा, अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था का बुरी तरह से चरमरा जाना...अभी ऐसी बातें और देखने को मिलेंगी।

लैसेंट में रिपोर्ट छाप कर कोरोना वायरस लैब लीक थ्योरी को किया था खारिज, 27 वैज्ञानिक निकले चीनी एजेंट!

English summary

Will people get rid of corona virus in the next 6 to 8 months? Know what the experts say.