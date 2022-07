इस खतरनाक संगठन ने दहलाया था कश्मीर को, सुरक्षा एजेंसियों की उड़ी नींद

International

oi-Artesh Kumar

श्रीनगर/काबुल, 13 जुलाई : श्रीनगर के लाल बाजार में मंगलवार शाम को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में एक एएसआई शहीद हो गए जबकि 3 जवान घायल हो गए थे। खबर के मुताबिक, इस हमले का तार खूंखार आतंकी संगठन ISIS के विलायत-ए-हिंद से जुड़ता दिख रहा है। घाटी में आतंकियों ने अचानक ही सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थीं।

A video of the attack by the Islamic States Hind Province (ISHP) Wilaya Al Hind, has also been published by Islamic Central’s media outlet Amaq, in which attackers are shown firing gunshots at policemen in Sri Nagar, Kashmir. https://t.co/yjH86e1noo

English summary

The attack in Srinagar's Lal Bazar has left the security agencies sleepless. Because a shocking revelation has come about this attack. According to the information, the ISIS's Vilayat-e-Hind has claimed responsibility for this attack.