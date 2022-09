अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धड़ाम से गिरे तेल के दाम, 7 महीने में सबसे कम दर, भारत में क्यों कम नहीं हो रही कीमत?

International

नई दिल्ली, सितंबर 12: भारत सरकार की स्वामित्व वाली तेल कंपनियों ने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें पिछले सात महीने में सबसे नीचले स्तर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कि आखिर भारतीय तेल कंपनियों ने दाम कम क्यों नहीं किए हैं? इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है, कि भारतीय तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद भी 5 महीने तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया था, लिहाजा अब तेल कंपनियां उसकी भरपाई कर रही हैं।

Why are the prices of petrol and diesel not coming down in India even after a huge reduction in the prices of crude oil in the international market?