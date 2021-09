तालिबान के साथ लड़ता रहा पाकिस्तान, पंजशीर को भारत समेत दुनिया ने क्यों छोड़ा अकेला? हार की 5 वजहें

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 07: अफगानिस्तान में जनता का आखिरी किला पंजशीर भी टूटने के कगार पर है। पंजशीर में कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं और कई जगहों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1990 से अपराजित रहा पंजशीर आखिर हार कैसे गया? जब तालिबान के साथ खुलकर पाकिस्तान आ सकता है और पंजशीर में बमबारी कर सकता है, तो फिर पूरी दुनिया ने गुहार लगाने का बाद भी पंजशीर की मदद क्यों नहीं की? आईये जानते हैं वो पांच बड़ी वजहें, जिसने पंजशीर को पराजित कर दिया।

पंजशीर में भीषण जंग, अब तालिबान के ठिकानों पर 'अज्ञात' विमानों ने बरसाए गोले, पाकिस्तान को जवाब?

English summary

How did Panjshir, which has been transformed into a fortress since 1990, lost to the Taliban this time? Has Panjshir been betrayed by the democratic countries of the world?