मंगल ग्रह पर दिखते हैं 'Dust Devil of Mars', बिना हवा के कैसे आते हैं बवंडर ?

न्यूयॉर्क, 2 जून : मंगल ग्रह पर हवा आने को लेकर रहस्य बना हुआ है। हालांकि, वहां धूल को छोटे-छोटे बवंडर उड़ते देखे गए हैं। धूल के ये बवंडर जेजेरो क्रेटर में दिखी है। यहां ऐसी कई सारी बवंडर देखे जा रहे हैं। इस तस्वीर को मंगल ग्रह पर मौजूद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के मार्स पर्सिवरेंस रोवर (Mars Perseverance Rover) ने ली है।

English summary

During its first couple hundred days in Jezero Crater, NASA’s Perseverance Mars rover saw some of the most intense dust activity ever witnessed by a mission sent to the Red Planet’s surface. Not only did the rover detect hundreds of dust-bearing whirlwinds called dust devils, Perseverance captured the first video ever recorded of wind gusts lifting a massive Martian dust cloud.