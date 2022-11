पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा? सेना ने सरकार को भेजे 6 नाम, जानें कौन है सबसे आगे?

International

Pakistan new Army chief: जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं, लिहाजा शहबाज सरकार के लिए अब फैसला करने का वक्त आ गया है, कि देश का नया आर्मी चीफ कौन होगा। लिहाजा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए ये फैसला काफी ज्यादा मुश्किल चुनौतियों में से एक होने वाला है, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा ताकतवर कुर्सी पर जो शख्स बैठेगा, वही देश की राजनीति को आने वाले वक्त में अपने इशारे पर नचाएगा। हालांकि, कई राजनीतिक सूत्रों का कहना है, कि शहबाज शरीफ सरकार में शामिल गठबंधन दलों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन गठबंधन दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पर ही फैसला छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की संविधान के अनुच्छेद 243(3) के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सेना प्रमुख की नियुक्ति करता है।

