अस्पतालों में खून खत्म, बेड फुल, दवा की किल्लत, शवों से भरे मुर्दाघर... चीन को लेकर परेशान WHO

चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई प्रांतों में डॉक्टरों ने इलाज करने के लिए फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। कई बार मरीजों के गुर्दे की जांच के साथ कई तरह के और टेस्ट किए जाते हैं, ताकि उनका जेब काटा जा सके।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

China Covid: चीन में कोरोना वायरस की वजह से कोहराम मचा हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, कि चीन में कोविड-19 की स्थिति के बारे में वह "बहुत चिंतित" है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, चीन में बुखार की दवाओं की लगातार कमी रिपोर्ट की जा रही है और आशंका है, कि आने वाले दिनों में चीन में कोरोना का संक्रमण और भी भयानक रूप से फैलेगा, ऐसे में दवाओं और ब्लड की कमी से भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। आशंका जताई जा रही है, कि आने वाले कुछ हफ्ते चीन के लिए काफी ज्यादा भयानक होने वाले हैं।

चीन में कोरोना के कहर के बीच दवाओं की कमी, हो रही कालाबाजारी, भारतीय दवा ऑर्डर कर रहे लोग

English summary

The WHO has expressed deep concern over the chaos caused by Corona in China and the acute shortage of blood along with medicines.