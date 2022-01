NeoCov वायरस को WHO ने बताया संभावित खतरा, जानिए जानलेवा वायरस को लेकर हर जानकारी

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 29: चीन के वुहान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक और नियोकोव वायरस के बारे में पता लगाया है और चीन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि, नियोकोव वायरस कोरोना वायरस की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक है और इससे संक्रमित तीन में से एक मरीज की मौत हो सकती है। जिसके बाद बूरी दुनिया में इस नये वायरस को लेकर टेंशन है। ऐसे में इस वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है और क्या वास्तव में इस वायरस को लेकर अभी लोगों को डरने की जरूरत है...आईये नियोकोव वायरस को लेकर हर सवालों के जवाब समझते हैं।

English summary

The WHO has called the potential of the Neokov virus worrying. What is neokov virus, how different it is from corona and how it can spread in humans, know everything.