कौन हैं डोनाल्ड लू, जिनके ऊपर इमरान खान ने लगाया है, धमकी भरी चिट्ठी भेजकर सरकार गिराने का आरोप

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 04: पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान की सरकार को गिराने में अमेरिका का हाथ मानते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया और फिर इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। इस बीच इमरान खान ने उस अमेरिकी अधिकारी के नाम खुलासा कर दिया है, जिसपर धमकी भरी चिट्ठी भेजने का आरोप लगा है।

पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री क्यों पूरे नहीं कर पाया पांच साल का शासन? क्या संविधान में है गलती?

English summary

Imran Khan has revealed the name of the US official, whom he had accused of toppling the Pakistan government by sending a letter.