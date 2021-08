कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर? जो बन सकता है अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति, इमरान खान ने किया था रिहा

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 16: पाकिस्तान की जेल में करीब 8 सालों तक रहने वाला खतरनाक आतंकवादी और तालिबान का संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी चर्चा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को तालिबान अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज स्थापित हो चुका है और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में अब तय हो गया है कि अफगानिस्तान में अगला सरकार तालिबान का होने वाला है। ऐसे में आईये जानते हैं कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर...जो अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बन सकता है।

English summary

Who is the founder of Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, who could become the next President of Afghanistan.