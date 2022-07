अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बनने वालीं केतनजी ब्राउन जैक्सन कौन हैं?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

वाशिंगटन, 02 जुलाईः अमेरिका में केतनजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनने का गौरव हासिल हुआ है। वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 116वीं न्यायाधीश बनी हैं। उन्होंने गुरुवार को इस प्रतिष्ठित पद की शपथ ली। जस्टिस स्टीफन ब्रेयर की सेवानिवृत्ति के बाद उनको शीर्ष अदालत का जज बनाया गया। इस अवसर पर उनके परिवार के लोग भी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह का अदालत की वेबसाइट पर सीधा प्रसारण किया गया।

Justice Ketanji Brown Jackson.

As I said the day she was confirmed: You’d be hard-pressed to find someone better qualified for the job. Congratulations, Justice Jackson. pic.twitter.com/HVDVPB74ZZ