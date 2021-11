कौन हैं कर्नल जहीर, जिन्हें 50 सालों से खोज रहा है पाकिस्तान, आज भारत में मिला है पद्मश्री सम्मान

International

नई दिल्ली'/इस्लामाबाद/ढाका, नवंबर 09: आज भारत के राष्ट्र्पति रामनाथ कोविंद जब देश के धुरंधरों को सम्मान दे रहे थे, उस वक्त एक ऐसा चेहरा दुनिया के सामने आया, जिसे देखकर पाकिस्तान जल भुनकर राख गया हो गया होगा। इमरान खान को मिर्च लग गई होगी और पाकिस्तान के लोग आज से ठीक पचास साल पीछे चले गये होगे, जब भारत ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया था। ये शख्स कोई और नहीं, बल्कि इनका नाम है कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर, जिन्होंन 1971 में पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया था।

Who is Colonel Qazi Sajjad Ali Zaheer, who has been awarded the Padma Shri in India today, and is being searched by Pakistan for the last 50 years.