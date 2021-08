अमेरिका में पहली बार गोरों की आबादी में तेज गिरावट, खराब हुआ राजनेताओं का गणित ?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 13: पिछले एक दशक में अमेरिकी समाज में विविधिता काफी ज्यादा बढ़ गई और अब अमेरिका में शहरीकरण का विस्तार काफी तेजी से हुआ है। जिसका असर अमेरिका में आबादी पर दिखने लगा है। अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है जब गैर-हिस्पैनिक श्वेत आबादी में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका जनगणना ब्यूरो ने गुरुवार को 2020 की जनसंख्या की आंकड़ों को जारी किया, जिसमें पता चला है कि अमेरिका में श्वेत आबादी काफी तेजी से नीचे गिर रही है। जिसने अमेरिका के नेताओं के अंकगणित को गड़बड़ा दिया है।

English summary

A sharp decline in the white population has been recorded in America, after which the political map of America is likely to change completely.