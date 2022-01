गलवान में चीनी सेना ने वास्तव में झंडा कहां फहराया? क्या राहुल गांधी ड्रैगन के माइंड गेम में फंस गये?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 04: नए साल के पहले दिन उस वक्त भारत में हड़कंप मच गया, जब चीन की तरफ से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में चीनी पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि, चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानि एलएसी के पास चीन के राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे हैं। वीडियो ने बड़े पैमाने पर भारत में राजनीतिक हंगामा मचा दिया। लेकिन, जब इस वीडियो की पड़ताल की गई, तो पता चला है कि, ये वीडियो को जिस तरह से प्रचारित किया गया है, उससे काफी ज्यादा अलग इसकी सच्चाई है और वीडियो का विश्लेषण करने के बाद यही पता चलता है कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चीन की चाल में फंस गये और अपने ही सैनिकों की वीरता पर ऊंगली उठा बैठे।

“Never yield an inch of land.” Good morning from Galwan valley, southwest China. The first ray of sunlight of the New Year Day in 2022. pic.twitter.com/bHUPttutm4

चीन ने भारत के साथ खेला बहुत बड़ा 'माइंड गेम', जानिए क्या है ड्रैगन का साइकोलॉजिकिल ऑपरेशन?

English summary

Where did the Chinese army finally unfurl its flag in the Galwan Valley, did Rahul Gandhi get caught in the mind game of China?