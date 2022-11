एलन मस्क ने ट्विटर से कर्मचारियों को निकाला तो इन कंपनियों ने खोल दिए अपने दरवाजे- हमारे लिए काम कीजिए

International

Elon Musk Twitter: एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद जिस तरह से करीब आधे कर्मचारियों की छंटनी कर दी, उससे उनकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। यही नहीं उनके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, जिसे अमल में लाने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल, ट्विटर से निकाले गए कर्मचारियों के लिए एक दरवाजा बंद हुआ था तो अनेकों और दरवाजे खुलने लगे हैं। उन्हें यहां तक ऑफर मिल रहा है कि हमारे साथ काम कीजिए, जैसे चाहते हैं वैसे काम कीजिए, जितनी ही देर चाहते हैं, उतनी ही देर काम कीजए। यही नहीं, यदि आपको कंपनी की किसी बात से असहमति है तो भी आप खुलकर जाहिर कीजिए।

Elon Musk Twitter:Other technology companies are giving offers to employees fired from Twitter because of Elon Musk. Executives of many companies are venting their anger on the attitude of Tesla CEO