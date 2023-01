सूर्य के प्रकाश से 10 सेकंड में 99.9% स्वच्छ होगा पानी, शोध में मिला पेयजल समस्या का बड़ा समाधान

दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो दुनिया भर में शुद्ध पेयजल के संकट को खत्म कर सकती है। यह तकनीक किफायती भी है और लगभग 100 फीसदी शुद्धता की गारंटी भी देती है।

Anjan Kumar Chaudhary

दुनिया में शुद्ध पेयजल का संकट एक झटके में हल होने की उम्मीद जग गई है। यह संभव हुआ है दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों के रिसर्च के माध्यम से। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो सौर ऊर्जा पर काम करती है और उसे पानी में घुले खतरनाक अशुद्धियों को हटाने में मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं। उनका दावा है कि यह तकनीक किफायती भी है, इसलिए उसका इस्तेमाल दुनिया भर के गरीब देशों में भी किया जा सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक इस तरीके से पानी को 99.9% तक शुद्ध किया जा सकता है।

Scientists in South Korea have developed a technology to purify water, which can make water useful in just 10 seconds by using sunlight