पुतिन ने बर्लुस्कोनी को वोदका की बोतलें भेजीं, यूरोपीय आयोग ने इसे प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया

International

oi-Artesh Kumar

इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी ( (Silvio Berlusconi) का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (vladimir putin) के साथ कितनी गहरी दोस्ती है। दरअसल, इस ऑडियो टेप में बर्लुस्कोनी कह रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनका संपर्क बहाल हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वोदका, वाइन व शुभकामना संदेश भेजे थे। इस पर यूरोपीय संघ आयोग ने घोर आपत्ति जताई है।

English summary

"For my birthday he sent me 20 bottles of vodka and a very sweet letter," Berlusconi, who turned 86 last month, told his lower house lawmakers, according to the audio issued by news agency LaPresse.