साउथ चायना सी में महायुद्ध का खतरा गहराया, अमेरिकी एयरक्राफ्ट को खदेड़ने चीन ने भेजा वारक्राफ्ट

नई दिल्ली, सितंबर 08: अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है और अब अमेरिका साउथ चायना सी में पूरा ध्यान चीन के वर्चस्व को तोड़ने में लगा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साउथ चायना सी युद्ध का मैदान बनता नजर आ रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द साउथ चायना सी में अमेरिका और चीन के जहाजों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। ताजा खबर ये है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट को साउथ चायना सी भगाने के लिए चीन ने अपना वारक्राफ्ट भेज दिया है और दोनों देश साउथ चायना सी में आमने-सामने की लड़ाई की स्थिति में आ रहे हैं।

दक्षिण चीन सागर में भीषण युद्ध का खतरा, चीन ने लागू किया विवादित समुद्री कानून, जहाजों को उड़ाने का आदेश

